8 milliards d’humains… Et nous, et nous et nous ? Le billet d’été de Michel Taube

Pour cet été, je vous propose quelques éditos en mode estival, plus courts, plus légers espérons-le… Bon ça commence mal !

Selon l’ONU, nous serons donc 8 milliards d’êtres humains le 15 novembre prochain. Quelle précision ! A quelle heure exactement passera-t-on ce cap symbolique ?

Et cet heureux élu de Dieu, de la nature ou du progrès scientifique sera-t-il Français ? Nous avons fait le calcul : la probabilité que le 8 milliardième humanoïde soit Français est de 0,008. Autant jouer au Loto pour espérer gagner un petit lot de consolation.

Nous étions 4,5 milliards en 1980. En 1950, nous étions 2,5. La population mondiale, dont certes le rythme de croissance se ralentit, devrait stagner à 10 milliards d’ici 2080. Mais nous vivons un vertige démographique parce que nourrir tout ce beau monde ne pourra se faire sans pesticides pour doper la productivité des terres agricoles et des produits chimiques ou vegan revisités. Tout un programme !

La moitié des pays qui alimentent cette explosion numérique sont en Afrique avec la République démocratique du Congo, (le plus grand pays francophone au monde), l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigeria, la Tanzanie et en Asie avec l’Inde, le Pakistan, les Philippines.

L’Inde sera la première population au monde, devant la Chine. Une raison de ne pas se tromper de camp à la veille de puissants bras de fer qui ne manqueront pas de secouer le monde.

La loi du nombre opère à plein et c’est être aveugle de ne pas voir que les pressions migratoires vont devenir folles sur l’Europe et les régions développées du sud-est asiatique. Il est urgent que l’ensemble des conventions internationales censées réguler les droits et devoirs qui concernent les flux de populations, et qui avaient été élaborées dans les années 50, à une époque où nous n’étions que 4 milliards d’humains, soient révisées à l’aune de cette donnée majeure.

Allez, bel été !

Michel Taube