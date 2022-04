Invitation mardi 26 avril à 19h sur Zoom pour le Live du Mardi avec Opinion Internationale

Mardi 26 avril 2022 à 19h sur Zoom :

bilan de l’élection présidentielle et lancement de la rubrique « Solutions pour la France » avec Philippe Latombe, Patrick Pilcer et d’autres décideurs engagés au coeur de l’actualité.

Et la soirée se terminera avec un Instant Arts & culture.

Tous les mardis, venez débattre de l’actualité, proposer VOTRE Solution pour la France avec nos chroniqueurs et nos experts. De quoi chaque semaine faire le plein de valeurs-repères et de solutions d’avenir.

Depuis dix ans, le site www.opinion-internationale.com, nos posts sur les réseaux sociaux et une newsletter quotidienne, les événements Opinion Internationale, les interventions de Michel Taube, son fondateur, dans les grands médias (CNEWS, Sud Radio, Beur FM…), donnent du sens à l’actualité autour de valeurs-repères (libertés, laïcité, esprit d’entreprise, innovations et solutions d’avenir, compliance, transitions durables, santé pour tous, ascenseur social, égalité femmes – hommes, art de vivre à la française, rayonnement de la France et de l’Europe dans le monde).

Parrainez un média 100% indépendant et communiquez dans nos rubriques et nos événements : VOUS êtes notre indépendance !