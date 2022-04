C’est un week-end exceptionnel pour des milliards de croyants dans le monde : Pâques pour les chrétiens, Ramadan pour les musulmans, Pessah pour les juifs. Que tous les croyants soient ici salués. Que tous les autres croyants, mais aussi les agnostiques, les athées, les sceptiques, reçoivent des vœux de respect, de liberté et d’espoir en l’avenir.

En France, ce week-end tombe entre les deux tours de l’élection présidentielle. D’habitude, c’est le 1er mai, le muguet et la Fête du travail, avec son cortège de manifestations syndicales qui égrènent cet entre-deux politique. On se souvient de manifestations monstre le 1er mai 2002, une semaine après le cataclysme de la qualification de Jean-Marie Le Pen. Mais c’était une autre époque.

Donc c’est Pâques ce week-end ! L’occasion de poser une question politique au pays de la laïcité, de la séparation entre le politique et le religieux. Y aura-t-il dimanche 24 septembre un vote religieux en France ?

Y en a-t-il déjà eu un au premier tour de l’élection présidentielle ? Selon un sondage réalisé par l’IFOP pour le quotidien La Croix, 69 % des électeurs musulmans ont porté leur voix sur le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Dans l’ensemble du corps électoral, ce candidat n’a réuni que 22 % des suffrages.

Dans la communauté juive, si les dirigeants (CRIF, rabbins…) ont été vent debout pour faire barrage à Eric Zemmour qu’ils qualifiaient en gros de révisionniste, la base, elle, a voté en ordre dispersé mais aussi assez fortement pour le fondateur de « Reconquête ».

Et les catholiques ? Cette semaine, à l’approche du second tour de l’élection présidentielle, les évêques français ont mis en avant, mercredi 13 avril, leur document préparé en vue de l’élection présidentielle. Et surprise, ne prenant pas position entre les deux candidats, ils appellent chaque catholique à voter « en conscience, à la lumière de l’Évangile et de la doctrine sociale de l’Église ». Marine Le Pen ? Emmanuel Macron ?

L’Eglise applique manifestement une forme de laïcité entendue comme neutralité. Pour tenir compte d’une part de son lectorat qui vote très à droite ? Au risque de faire penser que Marine Le Pen est fréquentable ? Qu’en penserait le pape François s’il était Français ?

L’Eglise catholique risque de se retrouver bien seule. Les instances représentatives du judaïsme en France, la Grande Mosquée de Paris, le Rassemblement des musulmans de France appellent à voter « Emmanuel Macron » au second tour.

Alors, les fidèles suivront-ils ? Vote religieux ou non dimanche 24 septembre ? En ces temps de crise, d’incertitudes, on remarque une montée, un retour du religieux. Les lieux de culte voient affluer de nouveaux fidèles. De plus en plus de citoyens se détournent du politique. Si ce n’est le pouvoir d’achat ou des préférences partisanes pour tel ou tel candidat, un nouveau phénomène monte en force : le communautarisme identitaire et religieux. Bon nombre de Français trouvent refuge et réconfort dans la foi ou dans la fréquentation de leurs semblables.

A cet aune, que l’on suive les préceptes de Pâques, Pessah ou Ramadan, oui, le religieux devient de plus en plus un critère de choix républicain. Mais dimanche 24 septembre, il faudra choisir et s’intéresser sérieusement à quel César nous voulons confier les clés de la France pendant cinq ans.

Michel Taube