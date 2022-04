Annie Lulu, lauréate du premier Prix littéraire Jean Cocteau Maisons-Laffitte

Le prix Cocteau Maisons-Laffitte a fêté fin mars sa première édition.

Cette initiative rappelle les liens immémoriaux de Maisons-Laffitte avec les écrivains : Voltaire, Antoine de Rivarol, la féministe Olympe Audouard, Guy de Maupassant (la commune lui inspira « Essai d’amour »), Roger Martin de Gard, Jules Renard (il y écrivit le célèbre « Poil de carotte »), Arthur Koestler…

Et bien sûr Jean Cocteau qui emporta la décision du Maire Jacques Myard et pour qui la « France, mère des Arts, des armes et des lois » trouve en sa belle ville de Maisons-Laffitte une terre d’élection.

Pour sa première édition, conforme à sa vocation universaliste, le jury a a choisi de récompenser Annie Lulu pour son premier roman, « La mer noire dans les grands lacs ». On y découvre la recherche identitaire de l’héroïne née en Roumanie et l’Afrique congolaise de Kinshasa, terre de passions, terre de luttes et de conflits.

Cet ouvrage est le roman de la fusion des identités dans une identité plus forte, plus grande et plus prégnante pour nous, la langue française.

Michel Taube

