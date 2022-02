Mouna Bennani : “ Les femmes doivent être actrices du changement”

Entrepreneuse franco-marocaine, Mouna Bennani s’est fixée de nombreux objectifs pour aider les femmes et le Maroc. Depuis bientôt dix ans, malgré les obstacles, elle relève le défi avec enthousiasme.

Chaleureuse et passionnée, Mouna Bennani évoque avec joie le projet de sa vie : Asli. En 2014, elle se lance dans la création de cette association visant à entretenir et partager les valeurs et les traditions marocaines. Bien décidée, elle débute le projet dans un premier temps au Maroc puis cinq ans plus tard, s’investit en France. Au-delà d’un savoir-faire ancestral qui lui est cher, Mouna cherche surtout à mettre en lumière les femmes et les artisans de son pays d’origine.

De fil en aiguille, son association élargit ses thématiques. Si au départ, Asli servait d’appui aux femmes pour valoriser leurs compétences, les soutenir dans l’auto-entreprenariat et lutter contre les discriminations qu’elles peuvent subir, le développement durable est aussi devenu un enjeu majeur de ses actions.

En parallèle, cette entreprenante devient responsable du pôle administratif et technique de Bures-sur-Yvette et s’implique dans la transition écologique de sa commune. Elle y propose d’exploiter les atouts de son pays natal. Doté d’une stratégie efficace, le Maroc est en effet devenu une référence en matière d’écologie et d’adaptation au changement climatique. De moins en moins dépendant des hydrocarbures, ce pays a désormais orienté sa transition écologique vers le développement des énergies renouvelables. La Station Noor, l’un des plus grands parcs solaires au monde, révèle le déploiement des stratégies vertes portées par l’État marocain.

Dans tous ses projets, Mouna Bennani met à contribution des décideurs politiques, des opérateurs économiques et des acteurs des milieux associatifs et culturels. Par sa ténacité, de nombreuses conférences ont vu le jour pour éclairer l’Hexagone des différentes interventions et innovations marocaines. Mais « l’objectif fondamental de ces rencontres, confie-t-elle avec sourire, réside dans un partage d’expériences en faveur d’une planète plus écologique ».

Déterminée à faire le lien entre ses deux pays de cœur, elle agit directement sur le terrain. De plus, consciente de ces enjeux verts, Mouna mène un travail de longue haleine avec le ministère de l’environnement pour transmettre des savoir-faire ancestraux dans les universités marocaines auprès des professeurs et des élèves pour les alerter sur la nécessaire transition écologique. Elle envisage aussi la création d’un village écoresponsable au Maroc.

Épanouie dans son objectif qui allie enjeux économiques, écologiques et sociaux, elle conclut sur ce qui l’a toujours animé, la place des femmes. Elle les appelle à se mobiliser, à entreprendre pour être à leur tour actrices du changement. Au sein d’Asli, Mouna Bennani a mis en place des formations personnalisées pour chaque femme qui franchit sa porte afin de les aider à porter leur projet. Foncièrement positive, elle voit dans notre époque une nouvelle génération de femmes : celles qui veulent s’entraider, celles qui veulent se faire entendre et celles qui veulent entreprendre. La sororité finalement.

Fanny David