Alajouanine, Cavada, Chiche, Geeam, Poivre d’Arvor, Siar et les autres… 22 Vœux 2022 demain à 18h sur Zoom

Demain lundi 31 janvier de 18h à 19h sur Zoom, comme chaque dernier lundi du mois de janvier, participez avec 22 intervenants aux Vœux 2022 d’Opinion Internationale.

Cette année, personnalités, experts, chroniqueurs, citoyens adresseront des Vœux « présidentiels » au prochain(e) chef de l’État : chaque intervenant présentera comme Vœu SA Solution emblématique pour la France.

Ghislaine Alajouanine, Madame Télémédecine, Yassine Benserida, président de l’ONG Or bleu, Jean-Marie Cavada, président de l’institut for Digital Fundamental Rights, Arnaud Chiche, médecin, président du collectif Santé en danger, Patrice Cristofini, CEO de médecin, CEO de Cristhold et de Regenlife, Alan Geeam, chef étoilé, Fabrice Haccoun, directeur général d’un groupe mondial de services informatiques, entrepreneur du numérique et de la cité, Philippe Latombe, député de Vendée et engagé pour la souveraineté numérique de la France et de l’Europe, Bérénice Levet, docteur en philosophie, essayiste, engagée contre toutes formes de rétrécissement de l’être humain, Gilles Lunzenfichter, CEO Medisanté, Patrick Martin, maire de Val-d’Isère, Olivier Poivre d’Arvor, Monsieur Mers et pôles (Envoyé spécial du président de la République pour le One Ocean Summit et ambassadeur de la République française chargé des pôles et des enjeux maritimes), Claudy Siar, producteur et animateur de Couleurs tropicales sur RFI, Alexis Taube – Le Guern, étudiant, expert au Conseil supérieur de l’éducation, deux autres participants surprise, mais aussi nos chroniqueurs Alain Dupouy, Patrick Pilcer, Emmanuel de Reynal, Deborah Rudetzki, Raymond Taube, adresseront chacun un Vœu au prochain, à la prochaine Président(e) de la République.

Tous ces vœux rejoindront 5 vœux majeurs :

Vœu de bonne santé des Français et des soignants qui souffrent de plus en plus,

Vœu de conserver nos libertés et notre souveraineté dans la France 2.0 et 3.0,

Vœu de faire de nos entrepreneurs les vrais héros de la France,

Vœu que l’art de vivre à la française reste un joyau mondial,

Vœu de maintenir le rayonnement de la France dans le monde, sur les mers et sur les terres.

22 Vœux 2022 originaux, prospectifs, optimistes pour aborder les élections présidentielles et une année pleine de promesses et d’inconnu.

Découvrez enfin demain la personnalité qui fera l’année 2022 selon la Rédaction et en exclusivité l’édition « Imagine France » qui sera lancée lundi 7 février prochain.

Inscrivez-vous gratuitement et découvrez demain ce que proposent des décideurs engagés au cœur de l’actualité pour construire une France plus libre, plus forte, plus innovante, plus juste, plus rayonnante dans le monde.

A demain !

Michel Taube et la Rédaction d’Opinion Internationale

Je m’inscris

et je recevrai mon lien de connexion.