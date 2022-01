Pour une Guyane plus égalitaire dans l’aérospatial

Le Zonta International regroupe des femmes et des hommes du monde entier exerçant des responsabilités dans l’administration, le commerce, l’industrie, les professions libérales. Le mouvement a tenu début janvier 2022à Paris une conférence sur les femmes dans l’aérospatial. Les membres du mouvement plus que centenaire mettent leurs capacités au service d’autrui en conduisant des réflexions et des actions ayant pour but l’autonomisation des femmes et l’éducation des filles. Focus sur la situation des femmes en Guyane dans l’aérospatial avec Isabelle Hidair-Krivsky, anthropologue sociale et ethnologue, Déléguée régionale aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations, et Ersillia Vaudo Scarpetta, Directrice du Pôle de la diversité de l’Agence Spatiale européenne (ESA). Julienne Morisseau, Présidente du Club Paris-Port Royal Concorde, et son équipe, préparent la création d’un club Zonta à Cayenne.

En Guyane, plus encore qu’ailleurs en territoire français, l’inégalité entre femmes et hommes est flagrante, à toutes les étapes de la vie, quels que soient l’âge et le domaine. Par exemple, en matière d’insertion professionnelle, l’entrée dans la vie active est souvent plus difficile pour les jeunes guyanaises ; elles sont aussi plus touchées par le chômage.

Les conditions d’emploi et le fait, notamment, qu’elles travaillent le plus souvent à temps partiel, expliquent leurs faibles rémunérations.

Sur ce point, on observe que la parité entre les femmes et les hommes en âge de travailler est loin d’être respectée. De plus, si les femmes sont traditionnellement moins représentées dans les métiers de l’industrie et dans les métiers scientifiques, l’écart se creuse pour les Guyanaises.

Au Centre Spatial Guyanais (CSG), présent sur le territoire depuis de nombreuses années, les femmes sont encore minoritaires dans les métiers de production et de maintenance, en dépit de timides avancées.

Madame Isabelle Hidair-Krivsky, anthropologue sociale et ethnologue, Déléguée régionale aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations, pose le constat de la situation des femmes guyanaises à travers les inégalités qui les frappent. S’appuyant sur les neurosciences, notamment, elle rappelle, s’il en était encore besoin, que les capacités développées par les garçons et les filles sont identiques. Qu’il soit féminin ou masculin, le cerveau n’affiche aucune différence. Cependant, l’influence de la société, l’environnement familial et le coût des études souvent longues et nécessitant de s’expatrier détourne en grande partie l’orientation des filles des carrières scientifiques. Lutter contre certains stéréotypes, inciter et encourager les Guyanaises à envisager des études scientifiques est un impératif.

Madame Ersillia Vaudo Scarpetta, Directrice du Pôle de la diversité de l’Agence Spatiale européenne (ESA), lauréate de la Bourse Amélia Earhart du Zonta 1987 à Rome, illustre un parcours scientifique exemeplaire qui devrait inciter les jeunes femmes et en particulier les Guyanaises à envisager des métiers de l’aérospatial, un milieu qui souffre de véritables déficiences.

Pour ces femmes engagées, « les métiers de l’aérospatial ont un véritable impact sur les grands défis de demain (la pauvreté, la violence…). Il est important que de plus en plus de femmes s’y consacrent, car c’est à travers ces sujets que l’on imagine rendre possible le futur ».

Deborah Rudetzki