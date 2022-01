Retour en images sur les 10 ans d’Opinion Internationale

Opinion Internationale a fêté ses 10 ans le 13 décembre 2021 dans l’Aérogare des Invalides à Paris en présence d’une centaine d’invités et de personnalités. Retour en images sur la soirée d’une décennie. Photographies Philippe Martineau et Vidéo de Guillaume Asskari.

Est également intervenu Stéphane Mortier, Membre de la Communauté des chercheurs du Centre de Recherche de l’École des Officiers de la Gendarmerie, Conseiller du Recteur de l’Université de Likasi en République Démocratique du Congo,, co auteur du Manuel de l’intelligence économique en Afrique.

Revivez la Soirée avec la vidéo de Guillaume Asskari :

Malgré la reprise épidémique en décembre, toutes les précautions sanitaires, des mesures de prévention et des solutions originales ont permis de nourrir le débat d’idées, bref de « vivre avec la Covid » : prise de température à l’entrée, proposition d’auto-tests, pass sanitaire exigé, gel hydro-alcoolique et remise d’un masque (orange aux couleurs d’Opinion Internationale) à tous les participants. Les espaces volumineux ont aérés vers l’extérieur. BeLifeline a mis à disposition le Tunnel Liberty de désinfection 100% française par brumisation sèche [notre photo] : nous remercions François-Louis Guelfucci, co-fondateur de BeLifeline. Un agent de prévention a rappelé courtoisement ces règles tout au long de la soirée.

Rappel synthétique du programme de la Soirée des 10 ans : retour sur les 10 ans d’Opinion Internationale et les 10 ans à venir / Pour un Grenelle des Outre-mer / 10 propositions pour le(la) prochain Président(e) de la République / Le quart d’heure international Maro pluriel, Afriques demain / L’art de vivre à la française / Paroles de chefs / Toujours avec elles ! et la rubrique « Sois belle et ouvre-la » / Dîner assis qui vous fera voyager entre la France et le Maroc.

Remerciements aux partenaires : l’IDP – Institut de Droit Pratique, CommStrat, Maison de la Literie, les Instituts Guinot Mary Cohr, Cabinet conseil OM2A (Outre-mer Afrique), l’association Asli, Brasserie Le Transit, Abon Copies, Moïse-B, Cheers, Regenlife, Cristhold, MediSanté, Clashman Corp, CMCS, Singularity, Un esprit sain dans un corsage, les éditions OREP, Sachinka, Maison Royer, LeTorchis, Women First, Philippe Martineau, Brasserie de la Goutte d’Or, TerNoir, Futuria Poduction, La fraîcheur Demonjardin, Crémants Joseph Cattin.

Le pitch de la soirée :

Lundi 13 décembre 2021, dans l’Aérogare des Invalides à Paris, Opinion Internationale fêtait ses dix ans en présence d’une centaine de personnalités et d’amis du journal. Nous y reviendrons le 3 janvier 2022 en images !

En mars 2011 paraissait le premier article du site www.opinion-internationale.com.

Dix ans et quelques mois plus tard, avec déjà 6825 articles parus et des milliers de posts, d’Opi’News et de prises de parole dans les médias, forts d’une trentaine d’événements publics et de campagnes engagées au cœur de l’actualité avec les décideurs les plus influents, Opinion Internationale donne du sens à l’actualité et met les décideurs au cœur du débat.

Notre ambition est de promouvoir des valeurs – repères au cœur de l’actualité : libertés, laïcité et sécurité, éducation et respect, esprit d’entreprise, nécessaire réforme (en profondeur) de l’Etat, des institutions et de l’Europe, parité des pouvoirs entre les femmes et les hommes, protection de l’environnement et conviction que « tout se tient », à la fois investissements et contrôle des innovations, du numérique et du cyber monde, amour de l’art de vivre à la française et de la langue de Molière, soutien aux Outre-mer, aux Français de l’étranger, rayonnement de la France sur les mers et les cinq continents, amitié avec l’Afrique et les pays francophones.

Telle est la vision d’un média indépendant et de son fondateur Michel Taube.

Un ton critique, signature de l’esprit français, l’optimisme des propositions et des solutions que portent le média et ses chroniqueurs, l’amour des belles choses, des rubriques phare (Imagine France, Actu’Folies, Sois belle et ouvre-la, Pour un Grenelle des Outre-mer, Afriques demain, Maroc pluriel, Prévention Covid, Droits pratiques, La France des chefs…) font la singularité d’Opinion Internationale.

Dix ans dans un média numérique, ça vaut bien un siècle dans la presse papier !

Voici le Livret qui revient sur les 10 ans d’Opinion Internationale :

Livret-souvenir Les 10 ans d'Opinion Internationale (2)



Photographies Philippe Martineau

www.philippemartineau.com

Textes et légendes Noé Kolanek