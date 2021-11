United Colors of Hijab. L’Opi’News de Michel Taube

On le sait, l’argent (et le business) n’a pas d’odeur.

La marque Benetton, avec le rappeur tunisien Ghali, que l’on a connue plus inspirée, lance un hijab unisexe (bientôt trans ?) qui ne manquera pas de séduire des femmes et des hommes en mal de reconnaissance et d’émotions chic et choc ! Une victoire de plus dans la stratégie de conquête des opinions publiques pour les tenants du hijab comme symbole de liberté. Triste sort quand on sait que ce vêtement incarne la soumission des femmes à une religion dont tant de doctrinaires en fond un instrument d’oppression des femmes.

En 2011, la marque avait retiré cette affiche d’un baiser à la soviétique entre le pape Benoît XVI et un grand imam du Caire. Motif : Benetton se disait « désolé que l’utilisation de l’image ait heurté ainsi la sensibilité des fidèles ».

Eh bien, Mesdames, Messieurs de Benetton, les laïcs, les agnostiques, les partisans du confinement du religieux dans la sphère privée sont choqués par votre hijab ! Osez le retirer !

Michel Taube