Élysée 2022 : pourquoi le « grand acteur » Emmanuel Macron sera difficile à battre. L’édito de Michel Taube

En 2017, constatant qu’Emmanuel Macron avait fait voler en éclat l’échiquier politique français et que face à Marine Le Pen, la route de l’Élysée était largement dégagée, Opinion Internationale saluait la performance d’un « Chapeau l’artiste ! » Six mois avant le scrutin, tout le monde avait compris que le jeune ministre de l’Économie de François Hollande avait de l’ambition et du charisme, mais comme son patron de Président, on imaginait tout au plus qu’il pouvait se préparer pour le coup d’après.

Et c’est parce qu’il est un artiste, non pas nécessairement de la gouvernance, mais de la représentation, qu’Emmanuel Macron sera le plus redoutable des candidats à l’élection de 2022. Son père l’avait qualifié de “grand acteur”. Il ne s’était pas trompé.

Le show ne s’est pas arrêté avec son élection en 2017. Les Grands débats organisés pour éteindre le feu des Gilets jaunes furent une succession de représentations théâtrales. Des One man shows, avec la participation d’un public pas toujours bienveillant. Et sur le fond, le bonhomme connaissait ses dossiers ! Qui d’autre pourrait aujourd’hui tenir la distance sur autant de sujets avec autant de brio ? Éric Zemmour serait peut-être un redoutable contradicteur, rodé qu’il est aux joutes verbales les plus virulentes. Mais quand bien même l’immigration massive et incontrôlée impacte-t-elle de nombreux domaines de la vie économique et sociale, elle ne peut résumer un programme de gouvernement. On peut penser que, qualifié pour le second tour, Éric Zemmour élargirait sa réflexion et ses arguments, mais il lui manquera le côté glamour et séducteur d’Emmanuel Macron.

La campagne électorale remet bien sûr les pendules à zéro. Bis repetita, mais avec notre vedette américaine (vive les “start-up”) dans le premier rôle, celui du Président. Celui du favori aussi, ce qui n’est plus arrivé au sortant au moins depuis Jacques Chirac. En 2017, Marine Le Pen n’avait pas fait le poids dans un face-à-face avec Emmanuel Macron. Plus récemment, en février dernier, elle a été bousculée par Gérald Darmanin sur le plateau de France 2. Cette fois, le sortant devra défendre un bilan, dans l’hypothèse vraisemblable d’une qualification pour le second tour. La crise sanitaire lui vaudra circonstance atténuante, malgré les loupés et les mensonges du début.

Plus que sur le fond, c’est bien sur la forme, la prestance, le charisme qu’Emmanuel Macron sera difficile à battre. Est-ce le plus important dans une élection présidentielle ? N’est-elle pas d’abord une affaire très personnelle entre l’électeur et le candidat, entre le peuple et l’élu ? Les promesses des candidats, qui y croient vraiment ? Quant au bilan, il est déjà le passé, sachant que le futur n’est de toute façon jamais comme on l’imagine. Ce syllogisme conduit à considérer que ni le bilan ni le projet ne sont déterminants dans une élection présidentielle, ce qui est certes regrettable.

Nous ne pouvons, nous ne devons faire l’impasse sur le fond, mais sans perdre de l’esprit que dans un monde interconnecté, “mondialisé” comme il se dit, les forces du marché et les jeux et conflits d’intérêts, les rapports de forces internationaux s’imposent aux élus nationaux, a fortiori ceux d’une puissance moyenne comme la France.

Sauf événement violent avant l’élection, comme un accident climatique majeur ou un attentat de grande envergure, l’acteur nous refera son grand numéro. Du vent peut-être, mais qui souffle dans ses voiles.

Michel Taube