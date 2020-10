Urgent : aidez-nous à retrouver la petite Feryel, disparue depuis 4 jours près d’Orly à Ablon-sur-Seine (94).

C’est toute une commune et même déjà bien au-delà qui se mobilise pendant que la police enquête et s’apprête à lancer un Appel à témoins. La petite Feryel, âgée de 14 ans, a disparu depuis mardi le 27 octobre dans l’après-midi dans la belle commune d’Ablon-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, nichée entre Orly et les rives de la Seine.

Ses parents, Fatiha, assistante sociale dans la protection de l’enfance, et Tahar, enseignant-chercheur en mathématiques à Versailles, vivent un cauchemar depuis quatre jours.

Selon nos sources, les parents, les deux frères de la petite Feryel et des voisins ont été auditionnés par la police de Choisy-le-Roi qui vient de lancer un appel à témoins.

Toujours selon nos informations, le maire d’Ablon, Eric Grillon, Daniel Guérin, vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne et élu du canton, et surtout les habitants sont déjà très fortement mobilisés.

Et pour cause : Feryel est très connue et appréciée dans cette petite commune de 5.500 habitants.

Fatiha, la maman, nous le confie : « Feryel n’a pas pu fuguer. Elle a disparu pendant que mon mari était au travail. Et j’étais sortie déjeuner. Feryel était donc seule. Elle est notre lumière, notre rayon de soleil. Elle aime la vie, sa famille, ses deux frères notamment, sa commune, l’école. Feryel est en 3ème au Collège du Sacré-Cœur, un établissement privé catholique. C’est une excellente élève, elle est prix d’excellence en en 5ème et 4ème. Elle veut devenir chirurgienne. Feryel a été membre du conseil municipal des enfants de la mairie d’Ablon-sur-Seine. »

Et la maman, très mobilisée avec toute sa famille, d’ajouter : « Dans la famille, nombreux ont fait les Grandes Ecoles et travaillent dans de grandes entreprises : HEC Lausanne, ESSEc, Fondation Rothschild, Banque populaire, Orange… La famille est métissée. Merci à toutes celles et ceux qui nous aideront à retrouver Feryel. »

Les réseaux sociaux se mobilisent très fortement. Des personnalités relaient : Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, Stomy Bugsy, Dadju et d’autres.

Feryel mesure 1m72, cheveux châtains bruns, yeux marrons clair, elle est Française d’origines algérienne et tunisienne. Feryel a 14 ans mais, comme le dit sa maman, « on lui donne aisément entre 16 – 17 ans ».

Si vous avez la moindre information, dans le 94 ou ailleurs, appelez le 17.



Michel Taube

Pour relayer : https://www.facebook.com/LDALESDISPARUSANONYMES/