Invitation au Live Opinion Internationale « Engagés au cœur de l’actualité » mardi 16 juin 2020 à 19h sur Zoom avec Pierre Elmalek, Lucie Liu, Michel Scarbonchi et Ari Vatanen

Opinion Internationale, le média des décideurs engagés au cœur de l’actualité, et Michel Taube, son fondateur, organisent chaque semaine le Live.

Nous vous donnons donc rendez-vous mardi 16 juin de 19h à 20h (Paris time) sur Zoom pour le 22ème Live Opinion Internationale autour du thème : « Engagés au cœur de l’actualité avec les marraines, les parrains, les chroniqueurs et les invités d’Opinion Internationale ».

Avec Ari Vatanen, ancien champion du monde des rallyes et vainqueur du Paris-Dakar, ancien député européen, président de la Fédération estonienne automobile, Pierre Elmalek, fondateur et président de Maison de la literie, Michel Scarbonchi, ancien député européen et chroniqueur Opinion Internationale, Raymond Taube, directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique et rédacteur en chef d’Opinion Internationale.

Et sur le thème de « La diplomatie par la gastronomie », Madame Lucie Liu, Ambassadrice mondiale de la haute gastronomie chinoise, consultante en communication et relations publiques, revient sur sa rencontre avec Guy Savoy, à la tête du meilleur restaurant du monde(www.laliste.com), à la Monnaie de Paris, et Jean-Claude Ribaut, célèbre critique gastronomique et auteur de « Voyage d’un gourmet à Paris » (éd. Calmann-Lévy), avec les étudiants de l’Ecole de journalisme international et de la communication de la BFSU, Beijing Foreign Studies University.

Opinion Internationale dévoilera la rubrique des « Marraines et parrains » d’Opinion Internationale qui présentera les premiers soutiens de notre média.

Revivez les précédents Live Opinion Internationale

Lundi 8 Juin 2020 : Journée de l’océan, lancement de la Rubrique bleue

Avec Sophie Panonacle, députée de Gironde, fondatrice de la Team maritime parlementaire à l’Assemblée Nationale, Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie, reconduit à la présidence du musée national de la marine, écrivain, Vincent Campredon, directeur général du musée national de la Marine, auteur de la tribune « une goutte d’eau dans l’océan qui change le monde… » et Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime français.

Lundi 1er Juin 2020 : quel plan de relance pour la France ?

Avec Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes et fondateur des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, Charles Znaty, entrepreneur et président du MEDEF Paris, David Butet, Président du MEDEF Côte d’Or et chef d’entreprise, Patrick Pilcer, chroniqueur Opinion Internationale, conseil et expert sur les Marchés Financiers, et Raymond Taube, rédacteur en chef d’Opinion Internationale et directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique, et Marginal Ray, auteur-compositeur du monde d’après.

Lundi 25 mai spéciale Outre-Mer / Sois belle et ouvre la

Avec :

– Opinion Outre-Mer : Laurent Mairesse, chef de la rubrique, conseiller éditorial et professionnel du tourisme aux Antilles, Patrick Karam, ancien délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’Outre-Mer et vice-président démissionnaire de la Région Ile-de-France, à l’initiative de l’appel de personnalités et d’associations au président de la République demandant un plan massif pour les Outre-Mer en réponse à la crise du coronavirus (visionner son interview par Opinion Internationale), et Céline Carsalade, avocate à Saint-Barth.

– Sois belle et ouvre la : Alice de Maximy, fondatrice de Femmes de Santé, et de HKIND, le Tinder des initiatives utiles de santé, Laurence Taillade, l’auteure du livre « Etre une femme en 2020 » (Michalon), présidente du PRS (Parti Républicain Solidariste), consultante en développement personnel ou politique, et Stéphanie Maubah Carène KONAN, lauréate 2019 du Prix international L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science, Doctorante dans le Laboratoire Limersat (Littoraux Mers et Sécurité Alimentaire) de l’Université Félix Houphouët Boigny en Côte d’Ivoire, créatrice de l’application mobile (téléchargeable sur Google Play) IvoireNutBB pour les mamans qui ont besoin de recettes nutritives pour leurs enfants.

Lundi 18 mai 2020 :

Avec Didier Maus, Ancien conseiller d’État, Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel, Maire de Samois-sur-Seine, Paula Vasquez Lezama qui décrypte la situation au Venezuela au moment où l’ambassadeur français Romain Nadal est retenu dans sa résidence par les autorités chavistes, chargée de recherche au CNRS, anthropologue et sociologue, l’auteure de Pays hors service. Le Venezuela, de l’utopie au chaos, paru chez Buchet-Chastel en mai 2019, Ghislaine Alajouanine, MC Institut de France, Présidente du Haut Conseil de la Télésanté, Et de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté, Eric Gozlan, fondateur de Focus International consulting, spécialiste des dialogues inter-culturels, de l’Afrique du Moyen-Orient, auteur de tribunes et d’analyses dans les médias, Jean-Philippe de Garate, chroniqueur Opinion Internationale et écrivain, et Raymond Taube, rédacteur en chef d’Opinion Internationale et directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique., et Marginal Ray, auteur-compositeur du monde d’après.

Lundi 11 mai 2020 :

Avec Philippe Douste-Blazy, ancien maire de Toulouse, ancien ministre & secrétaire général adjoint de l’ONU, Christian Jeanpierre, journaliste, service des sports de TF1, auteur du roman « 2026, le jour où le football est devenu américain », Fabrice Haccoun, Directeur Général France en charge du Développement & des Opérations de Keyrus, Anne Bassi, présidente de Sachinka, chroniqueuse littéraire, Michel Scarbonchi, ancien député européen, chroniqueur Opinion Internationale, Philippe Boyer, directeur de l’innovation d’un groupe immobilier, chroniqueur Opinion Internationale, Professeur Enrique Casalino, Directeur Médical au Groupe Hospitalier Universitaire Paris Nord-Université de Paris-Assistance Publique Hôpitaux de Paris, responsable des urgences de l’hôpital Bichat à Paris, Guillaume Asskari, journaliste, chroniqueur Amériques latines d’Opinion Internationale, Raymond Taube, rédacteur en chef d’Opinion Internationale & Directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique, Rémi Bouvier, DG Eovi Mcd Santé et Services, futur Aesio et Gilles Lunzenfichter, CEO et co-fondateur de Medisanté, Eric Steiner, dirigeant de société, amoureux de la musique, Encélade, écrivain transgressif, et ses Coronafictions, Docteur Claude Fain, collectionneur d’art contemporain, président fondateur de Asia Now Paris Art Fair, Marginal Ray, auteur-compositeur du monde d’après.