Ensemble, et seulement ensemble, nous vaincrons la crise du coronavirus. L’édito de Michel Taube 一起，只有在一起，我们才能战胜冠状病毒 Michel Taube 社论

On a coutume d’affirmer que les hommes se regroupent face à un ennemi ou un péril commun. La littérature et le cinéma foisonnent d’extraterrestres voulant nous envahir ou d’astéroïdes géants fonçant sur notre belle planète, également de terrifiants virus voulant faire place nette. Et à chaque fois, tous les hommes deviennent frères face à l’adversité pour sauver l’humanité.

我们能够确定的是,人们面对敌人或者共同的困难时会团结起来。文学和电影当中有很多这样的例子,比如外星人入侵或者巨大的行星冲向我们美丽的地球,还有恐怖的病毒在人群中传播。每次,所有人都会成为兄弟姐妹,共同面对困难,挽救人类。

Dans le monde réel, les attentats islamistes ou les catastrophes climatiques ont suscité une recrudescence, certes temporaire, de fraternité, du moins localement. Face au danger, nous défendons instinctivement ce que nous avons en commun.

在现实生活中,伊斯兰极端分子或者自然灾害使人们的关系更加亲密,虽然这只是限制在某一个空间和时间段。面对困难,我们自然而然地呵护我们共同拥有的东西。

Le coronavirus n’est pas chinois. Il n’est pas un « péril jaune ». Seule la coopération permettra de vaincre ce coronavirus, appelé désormais COVID-19.

冠状病毒不只是中国。它不是一个 ‘黄色祸害’。只有共同合作才能战胜这个叫COVID-19的病毒。

Stigmatiser les Chinois ou les Asiatiques est absurde, contreproductif voire dangereux, profondément injuste. Les témoignages abondent d’enfants associant désormais contagion et Asiatiques. Que fait l’Education Nationale, pour ne parler que de la France, pour lever les préjugés qui ont gagné nos enfants depuis le déclenchement de la crise ? Dès la fin janvier, nous avons appelé à ne pas discriminer nos concitoyens d’origine chinoise qui, rappelons-le, sont en majorité Français !

我们不能因为这件事情而指责中国人或者亚裔人群,这是非理性的做法,甚至是无效和危险的行为,同时也极度不公平。现在有很多实际的例子显示孩子会误以为亚裔人会传播病毒。自疫情爆发以来,法国国家教育部为了抵制这种歧视性的行为都做了什么?自1月底,我们就呼吁不能歧视在法华人。归根结底,他们也是法国人!

Ne prenons qu’un exemple : la promiscuité entre homme et animal, que l’on évoque souvent, sans aucune compétence scientifique, pour expliquer son apparition au cœur du marché de Wuhan fin 2019, est une réalité dans d’innombrables contrées. Elle existe également en France, ne serait-ce qu’avec nos animaux domestiques, dont rien ne permet d’exclure qu’ils ne soient pas, un jour, porteurs du prochain coronavirus. Les démons et autres délires ont foisonné, surtout sur les réseaux sociaux et sur Internet (on a accusé les Chinois de manger des chauve-souris alors que les scientifiques n’ont nullement retenu cette hypothèse comme cause de l’épidémie du coronavirus) pour stigmatiser les conditions d’alimentation des Chinois, jusqu’en France. Il faut raison garder.

举一个例子:虽然没有科学依据,但是我们通常会说是因为人和动物的密切接触,导致疫情2019年年底武汉市场h出现。但人与动物接触是常见的事,法国也不例外,比如市民与家庭宠物。说不定某一天这些宠物也会传播冠状病毒。邪恶的想法被四处宣扬,法国也一样,尤其在社交媒体和网络上,人们经常会指责中国人的饮食习惯, 甚至有人提到中国人吃蝙蝠是冠状病毒出现的原因,而科学家们从来都没有证实这种科学假设。我们必须保持理性的判断。

Dès le 22 janvier 2020, certes tardivement, la Chine a pris des mesures audacieuses et courageuses, notamment de confinement de la population, dont on se demande si les Français seraient à même de les accepter, si elles leur étaient imposées. Ce véritable sacrifice économique et social ne peut rester longtemps sans conséquence sur notre vie quotidienne, puisque la plupart des produits manufacturés que nous consommons viennent de Chine. Nous devons saluer ce sacrifice, au bénéfice non pas seulement de la Chine, mais du monde entier. L’Organisation Mondiale de la Santé, certes tardivement elle aussi, a salué les efforts de la Chine.

中国从2020年1月22日开始就实施了大胆和非常富有勇气的措施,如封城,而在同等情况下法国人很有可能不会接受同样的约束。如此庞大的经济和社会牺牲,长此以往也会对我们的日常生活带来各种不便,毕竟我们消费的大部分产品都产自中国。我们要向这种牺牲致敬,这次牺牲不仅是为了中国,也是为了全世界。世界卫生组织也为此向中国致敬。

Les scientifiques sont à pieds d’oeuvre partout dans le monde pour isoler la cause de cette épidémie et trouver les meilleures parades contre ce nouveau virus. Depuis les premières alertes, les spécialistes se concertent, du professeur Nanshan Zhong à Pékin à l’Institut Pasteur en France, en passant par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Prenons exemple sur la communauté scientifique internationale !

世界上所有的科学家都在聚精会神地探索疫情的根源并且在寻找最有效的治疗方法。自警报初次拉响,科学家们就在一起工作,从北京的钟南山到法国的巴斯德研究所,以及欧洲医疗预防与控制中心。我们以国际科学团体为例,共同合作!

Aujourd’hui, la Chine joue donc la carte de la coopération scientifique. Sur les plans économiques, sociétaux, géopolitiques aussi comme le montre l’article de WEI Jingya, cette concertation doit jouer à plein, marque d’une véritable solidarité face à un ennemi qui n’a ni nationalité ni idéologie. Xi Jinping a d’ailleurs appelé Emmanuel Macron pour remercier la France de son engagement.

如今,中国也充分提倡国际科学合作。不管在经济,社会或者地缘领域中,如魏静雅文章中所写到的,这次危机需要大家共同合作,显示一种团结精神来应对一个没有国籍或意识形态的敌人。习近平甚至还通过电话与马克龙总统交流,来感谢法国在这次困难当中施予的援助。

Dans cette crise, espérons que l’amitié franco-chinoise jouera à plein. Et comme c’est en période de gros temps que l’on compte ses amis, Opinion Internationale a décidé de réactiver sa rubrique “Les routes de la Chine”.

在这次危机当中,希望中法友谊能全面发展。我们在这苦难当中想表示我们对中国人民的支持,所以 “Opinion Internationale”(《国际评论》)决定再次发表“中国之路” 的一系列文章。

Car la France est attendue, regardée, aimée dans le monde, souvent beaucoup plus que les Français ne l’aiment ! Que doivent penser les Chinois de Chine ou de France de nos réactions stigmatisantes, paranoïaques et parfois racistes ? L’amitié entre la France et la Chine, entre les Français et les nombreux Chinois implantés en France, n’est pas une question politique. Ensemble, nous vaincrons non seulement le CODIV-19, mais aussi la crise globale en passe de se diffuser aussi vite, voire plus vite, que le virus.

在世界上,人人都在关注着法国,有时法国人都不希望有这种关注。在法国或者在中国的中国人应当如何看待法国歧视性的夸张行为?中法友谊,法国人与法籍华人之间的友谊不应当成为一种政治问题。我们一起不但能共同应对CODIV-19,而且还能战胜一场即将迅速来领的世界危机。

Céder à la panique et aux préjugés est inutile. Nous ne prendrons qu’un argument de bon sens : dans les quartiers les plus fréquentés par les Chinois en France, le 13ème arrondissement de Paris et Belleville, aucune personne n’a été contaminée. Il n’y a pas de coronavirus dans la communauté chinoise de France. On peut s’y rendre, y aller manger et se promener !

面对偏见和恐慌,我们不能退步。就举一个有力论据:华人在法国聚集最多的社区:巴黎13区和20区,没有人患上疫情。法国华人圈子当中没有冠状病毒。我们可以在那里消费和散步。

Aider la Chine et être solidaire des Chinois de France et d’ailleurs, c’est aussi nous aider.

帮助中国并且帮助在法国,甚至在全世界上的中国人,也是帮助我们自己的一种方式。

Michel Taube